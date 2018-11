Detran Pará lança edital de concurso para preenchimento de 100 vagas

Detran abre vagas para agentes de trânsito. — Foto: Reprodução/Tv Liberal

Inscrições poderão ser feitas a partir do dia 27 de novembro. Salários são de R$ 2.191,52.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA) lançou o edital de concurso público para o preenchimento de 100 vagas. São 66 para Agente de Fiscalização de Trânsito e 34 para Agente de Educação de Trânsito. A remuneração é de R$ 2.191,52 e a lotação atenderá todo o Pará. As inscrições poderão ser realizadas de 27 de novembro a 20 de dezembro no site da organizadora do concurso.

Os candidatos deven ter o ensino médio completo. No caso dos que concorrerão à vaga de Agente de Fiscalização, é exigida também a carteira de habilitação nas categorias A e B expedida há pelo menos dois anos.

Os candidatos que concorrerão às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência (PcD) e os que estiverem inscritos no Cadastro Único do governo federal como baixa renda poderão solicitar a isenção no período de 27 a 30 de novembro.

O concurso terá uma única etapa para o cargo de Agente de Educação e seis etapas para o de Agente de Fiscalização, todas realizadas em Belém. A primeira, comum aos dois, é a prova objetiva de conhecimentos gerais, com data prevista para 10 de fevereiro de 2019. Essa fase é eliminatória e classificatória.

Os candidatos ao cargo de Agente de Fiscalização realizarão, ainda, as etapas eliminatórias de avaliação médica, teste de capacidade física, avaliação psicológica, entrega de certidão negativa da Vara de execução criminal e curso de formação.

Os aprovados no concurso e no curso de formação estarão habilitados ao preenchimento de vagas para os dois cargos que exigem jornada de 30 horas semanais.

Concurso Detran Pará

Período de Inscrições: 27/11 a 20/12/18

Site para inscrição: www.portalfadesp.org.br/concursos

Taxa: R$ 35

Vagas: 100

Cargos: Agente de Fiscalização de Trânsito (66) e Agente de Educação de Trânsito (34)

Remuneração: R$ 2.191,52

Pagamento da taxa de inscrição: até 21/12/18

Impressão do cartão de inscrição: 22 a 25/01/19

Provas objetivas: 10/02/19.

