Detran promove leilão virtual para venda de 771 veículos em Santarém e mais quatro cidades

Detran promove em Belém, Santarém, Marabá, Parauapebas e Itaituba leilão virtual de 771 veículos. — Foto: Rodolfo Oliveira/Agência Pará

Os interessados em participar do leilão poderão conhecer os veículos durante a visitação pública, que acontece nesta quarta (14) e quinta-feira (15).

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) faz, nesta sexta-feira (16), mais um leilão virtual para a venda de 771 veículos que estão nos parques de retenção em Santarém, Belém, Marabá, Parauapebas e Itaituba.

Os carros e motocicletas disponíveis para lances foram apreendidos, recolhidos ou removidos em fiscalizações de trânsito e se encontram no local há mais de 60 dias.

Os veículos são divididos em lotes de sucatas e lotes de conservados, quando existe a possibilidade de voltar à circulação.

O leilão é uma oportunidade oferecida pelos Detrans de todo o Brasil para as pessoas que desejam adquirir um veículo usado por um preço mais acessível.

Os interessados em participar do leilão poderão conhecer os veículos durante a visitação pública, que acontece nesta quarta (14) e quinta-feira (15). Para isso, é necessária apresentação de documento oficial de identidade com foto e será permitida somente a avaliação visual dos lotes. Porém, para não causar aglomeração, a visitação será limitada ao número de três pessoas por vez, com duração máxima de 10 minutos.

É possível participar através de login e senha obtidos por cadastramento prévio de até 48 horas do horário marcado para o início dos pregões, no site da organizadora.

A lista de veículos pode ser consultada no edital disponível no site do órgão.

Documentos necessários para cadastramento no site da organizadora:

Pessoa Física:

1) Documento oficial de identidade (com foto) e CPF;

3) Comprovante de endereço atualizado.

Pessoa Jurídica:

1) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (emitido nos últimos 30 dias), CNPJ;

2) Registro Comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social, e última alteração, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

3) Documento oficial de identidade (com foto) e CPF do representante legal.

Serviço:

Santarém

Visitação: Nos dias 14 e 15 de outubro, das 9h às 17h.

Local: Pátio VIP Leilões – rua Santana, n° 474, entre as ruas Maracangalha e 24 de Outubro. Bairro: Salé, Santarém/PA.

Leilão: 16/10/2020, com início logo após os veículos de Belém.

Itaituba

Visitação: Nos dias 14 e 15 de outubro, das 9h às 17h.

Local: Pátio VIP Leilões – Rodovia Transamazônica km 04, ao lado do Parque de Exposição – Hélio da Mota Gueiros.

Leilão: 16/10/2020, com o início logo após os veículos de Santarém.

