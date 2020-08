Detran realiza leilão com mais de 400 veículos na próxima segunda

Veículos apreendidos vão a leilão na segunda (31). — Foto: Divulgação/Detran

Leilão será realizado na modalidade online. Serão leiloados veículos que estão no parque de retenção do órgão nas cidades de Belém, Santarém, Marabá, Parauapebas e Itaituba.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realiza na próxima segunda-feira (31) um leilão de 406 veículos que estão no parque de retenção do órgão nas cidades de Belém, Santarém, Marabá, Parauapebas e Itaituba.

Os leilões serão todos realizados em Belém e na modalidade online, por transmissão em áudio e vídeo. Os interessados podem participar através de login e senha obtidos por cadastramento prévio.

Os carros e motos que estarão disponíveis para lances foram apreendidos, recolhidos ou removidos em fiscalizações de trânsito e se encontram no local há mais de 60 dias após a data de recolhimento.

Os veículos são divididos em lotes de sucatas e lotes de conservados, quando existe a possibilidade de voltar à circulação.

A lista de veículos pode ser consultada no edital disponível no site do órgão.

