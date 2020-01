Detran Santarém volta a funcionar normalmente a partir desta terça-feira

Atendimentos ao público voltaram a ser feitos normalmente, das 8h às 14h.

Foram retomados nesta terça-feira (7) as atividades na sede do Departamento de Trânsito (Detran/Ciretran) em Santarém, no oeste do Pará. O Detran estava em recesso desde o dia 2 de janeiro para atualização dos sistemas de internet.

Durante o recesso, os atendimentos presencial e também pela internet não foram realizados. A partir desta terça os atendimentos ao público voltaram a ser feitos normalmente, das 8h às 14h.

Agora, já pode ser consultado o sistema de registro nacional de veículos, que ajuda os usuários quanto ao emplacamento, licenciamento e demais informações.

