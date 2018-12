Detran suspende atendimento ao público por oito dias para atualização de taxas

Detran do Pará fica sem atendimento até dia 9 janeiro. — Foto: Alessandra Serrão/Ag. Pará

Suspensão de atendimento é realizada para estabelecer a atualização de taxas, e manutenção dos sistemas e data Center

O Departamento de Trânsito do Pará (Detran/PA) estará fechado para atendimento ao público a partir da próxima quarta-feira (2), como previsto em portaria publicada neste mês de dezembro. A paralisação é anual e vai garantir serviços de manutenção.

A suspensão de atendimento é realizada para estabelecer a atualização de taxas, e manutenção dos sistemas e data center do Detran Pará para o exercício de 2019. O Detran também não terá expediente com atendimento ao público no dia 31 de dezembro de 2018.

