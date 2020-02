Detran vai leiloar mais de 500 veículos em fevereiro; visita ao pátio de Santarém inicia nesta quarta(19)

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) irá leiloar, no fim de fevereiro, mais de 500 veículos automotores presentes nos parques de retenção do órgão dos municípios de Belém, Santarém, Itaituba, Marabá e Parauapebas.

Antônio José Silva, explica que “uma das principais metas da realização dos leilões é diminuir a quantidade de veículos nos parques de retenção, que ficam cheios”. A visitação tem início nesta quarta-feira (19) e se estenderão até sexta-feira (21).

Os veículos levados ao pregão estão divididos em conservados, sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível — quando não possuem a possibilidade de voltar à circulação e são destinadas ao comércio de componentes e peças.

Todos se encontram no parque de retenção há mais de 60 dias após a notificação prévia dos proprietários sobre os procedimentos de recuperação dos veículos, antes do fim do prazo para que sejam destinados ao leilão.

A avaliação dos lotes é exclusivamente visual, ficando, assim, proibidos procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de peças.

Aos interessados na participação da avaliação dos lotes, é necessário apresentar documento de identificação oficial com foto. O documento também deverá ser apresentado no dia de realização do leilão, assim como comprovante de endereço atualizado com Código de Endereçamento Postal (CEP), ou ainda Cadastro de Pessoa Física (CPF) e/ou comprovante de emancipação, para menores de idade, quando for necessário.

Representantes de pessoas jurídicas deverão apresentar comprovante de inscrição e de situação no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); Registro Comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo; estatuto ou contrato social e última alteração em vigor em sociedades empresariais.

Para sociedades por ações, é preciso apresentar documentos de eleição dos administradores, além de identidade com foto e CPF do representante legal. A documentação exigida em ambos os casos poderá ser exigida no original, ou por intermédio de fotocópia integral legível, autenticada em cartório ou acompanhada do original.

Proibição – É vetada a participação de servidores do Detran ou qualquer pessoa que receba numerário da instituição, assim como funcionários, prepostos e membros da equipe do leiloeiro e da empresa organizadora. Também é proibida a participação de pessoas físicas e jurídicas declaradas inidôneas ou punidas com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com órgão ou entidade integrante da administração direta ou indireta, das esferas federal, estadual, municipal e distrital. O regulamento proíbe ainda os atuais proprietários dos veículos e menores de 18 anos não emancipados.

O leilão também terá a modalidade online, com transmissão em tempo real de áudio e vídeo pelo site da organizadora (https://www.vipleiloes.com.br/), e poderá ser acompanhado após cadastro prévio para obtenção de login e senha. A lista completa de veículos pode ser consultada no edital disponível no site da organizadora, assim como sua versão física presente na sede do órgão.

Serviço

Belém

Visitação: Nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, das 09h às 17h, no Pátio VIP Leilões (Rodovia Alça Viária, Km 01, n° 888 — Bairro São João, Marituba/PA, CEP: 67200-000)

Leilão: No dia 28 de fevereiro, com início às 09h, no Pátio VIP Leilões (Rodovia Alça Viária, Km 01, n° 888 — Bairro São João, Marituba/PA, CEP: 67200-000)

Santarém

Visitação: Nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, das 09h às 17h, no Pátio VIP Leilões (Rua Santana, entre as ruas Maracangalha e 24 de outubro, n°474 — Bairro Salé, Santarém/PA, CEP: 68040-200)

Leilão: No dia 28 de fevereiro, com início às 09h, no Pátio VIP Leilões (Rodovia Alça Viária, Km 01, n° 888 — Bairro São João, Marituba/PA, CEP: 67200-000)

Itaituba

Visitação: Nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, das 09h às 17h, no Pátio VIP Leilões (Rodovia Transamazônica, Km 04, ao lado do Parque de Exposições Hélio da Mota Gueiros — Itaituba/PA, CEP: 68182-180)

Leilão: No dia 28 de fevereiro, com início às 09h, no Pátio VIP Leilões (Rodovia Alça Viária, Km 01, n° 888 — Bairro São João, Marituba/PA, CEP: 67200-000)

Marabá

Visitação: Nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, das 09h às 17h, no Pátio VIP Leilões (Rodovia BR 222, Km 03, S/N — Bairro: São Félix, Marabá/PA, CEP: 61513-300

Leilão: No dia 28 de fevereiro, com início às 09h, no Pátio VIP Leilões (Rodovia Alça Viária, Km 01, n° 888 — Bairro São João, Marituba/PA, CEP: 67200-000)

Parauapebas

Visitação: Nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, das 09h às 17h, no Pátio VIP Leilões (Rodovia Saruk Salmen, Km 04 — Bairro Zona Rural, Parauapebas/PA, CEP: 68515-000)

Leilão: No dia 28 de fevereiro, com início às 09h, no Pátio VIP Leilões (Rodovia Alça Viária, Km 01, n° 888 — Bairro São João, Marituba/PA, CEP: 67200-000)

