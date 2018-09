Detran vai leiloar veículos parados há mais de 60 dias no pátio de retenção em Santarém

Veículos recolhidos e removidos pelo Detran — (Foto: Detran/Divulgação)

O leilão será nos dias 10 e 11 de outubro, nas modalidades presencial e on-line. Interessados podem examinar os veículos no pátio de retenção; saiba como participar.

Os veículos que foram recolhidos ou removidos pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran-PA) em Santarém, oeste do estado, e que já estão parados há mais de 60 dias, serão leiloados nos dias 10 e 11 de outubro.

Segundo o Detran, o leilão será nas modalidades presencial e online. Em todo o Pará, serão leiloados 1.218 veículos, entre carros e motos, correspondente ao último trimestre do ano. Depois o leilão será em Marabá, depois Parauapebas e por fim, na capital.

Quem tiver interesse em participar do leilão em Santarém pode visitar o pátio da Vip Leilões para examinar e identificar os automóveis de sua preferência. A visitação poderá ser feita até dia 9 de outubro, de 9h às 17h.

O leilão também ocorrerá na modalidade on-line (clique aqui para ter acesso), através de login e senha obtidos por cadastramento prévio no site da organizadora. Quem tiver interesse em participar, deve apresentar documento de identificação oficial com foto.

Membros da comissão do leilão

Servidores do Detran-PA, incluindo temporários e terceirizados

Pessoas físicas e jurídicas declaradas punidas com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com órgão ou entidade integrante da administração direta ou indireta, das esferas federal, estadual, municipal e distrital

Atuais proprietários dos veículos que serão leiloados

Menores de 18 anos

Pessoas não independentes

Os donos dos veículos apreendidos já foram notificados sobre a situação dos bens e os procedimentos para fazer a recuperação antes do leilão. A relação dos veículos retidos pelo Detran também pode ser consultada no Diário Oficial do Estado e no site do órgão.

O quê? Leilão de veículos retidos pelo Detran em Santarém

Quando? Nos dias 10 e 11 de outubro, a partir das 9h

Onde? No auditório do Barrudada Tropical Hotel, na avenida Mendonça Furtado, nº 4120, bairro Liberdade

