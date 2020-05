Detran vai oferecer serviços online durante o isolamento no Pará

Por G1 PA — Belém-18/05/2020 11h13 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o Detran, os serviços que serão ofertados pela plataforma continuarão sendo disponibilizados de maneira presencial, mas os planos do órgão são de torná-los cada vez mais acessíveis.

“O Detran vem, mais uma vez, oferecer aos seus usuários serviços que dispensam o comparecimento do cidadão aos nossos pontos de atendimento, simplesmente para realizar um procedimento que poderia ser feito do conforto de seu lar ou de seu escritório”, afirma o diretor de tecnologia e informática do Detran, Haroldo Alencar.

Donos e condutores de veículos vão passar a ter acesso a serviços do Departamento de Trânsito do Pará (Detran) pela internet durante o período de isolamento. Nesta terça-feira (19) será lançado o Portal Cidadão , uma plataforma online que possibilitará acesso a diversos serviços.

