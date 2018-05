Detran/PA itinerante chega em Novo Progresso

Novo Progresso recebe atendimento itinerante do Detran-PA no fim de semana

O município de Novo Progresso recebe, neste final de semana, o atendimento itinerante do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA).

Os usuários têm dois dias, no sábado dia 19 de maio e no domingo dia 20 de maio na escola Curumim em Novo Progresso para buscar os serviços de habilitação da primeira,segunda e renovação com troca de categoria.

Os candidatos à primeira habilitação precisam ficar atentos às novas normas estabelecidas para a aquisição da Carteira Nacional de Habilitação provisória. É preciso marcar o atendimento na Ciretran local ou pelo site do Detran. O candidato também precisa comparecer na data marcada para o exame já com o boleto pago.

Novo Progresso sem enquadra nos municípios onde a biometria ainda não está disponível, o atendimento itinerante vem a fim de cumprir o que determina a resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O Chefe do Detran de Novo Progresso , faz um alerta para as pessoas que necessitam dos serviços comparecerem em massa para aproveitar a oportunidade e mostrar em maior numero possível para chamar atenção do DETRAN-PA, a falta que faz estes serviços no município. As pessoas podem procurar o Detran em Novo Progresso para emitir o boleto (taxa).

Serviço:

Atendimento Itinerante do Detran em NOVO PROGRESSO

Local: Escola Curumim dias 19 e 20 de maio

Por: Redação Jornal Folha do Progresso

