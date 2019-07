‘Deu polêmica’, diz ministro Ramos sobre eventual indicação de Eduardo Bolsonaro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Deu polêmica, reconheço, saiu na imprensa. Agora vamos aguardar. Poderia ter anunciado na semana que vem? Talvez, durante o recesso parlamentar”, disse o ministro durante café da manhã com jornalistas, nesta sexta-feira, 12, no Palácio do Planalto.

O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, avalia que a intenção do presidente Jair Bolsonaro de indicar um de seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), como novo embaixador dos Estados Unidos causou polêmica e poderia ter sido comunicada na próxima semana, após a votação em primeiro turno da Reforma da Previdência no plenário da Câmara.

