Dez mil testes para covid-19 devem ser realizados na região Oeste do Pará

Dez mil análises moleculares para detecção do SARS-COV-2 devem ser realizadas. A ação é resultado de uma parceria motivada pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), o Centro Regional de Governo, a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) e o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA).

A liberação de recursos para a montagem de um laboratório em Santarém foi confirmada ontem, 28. O laboratório funcionará dentro do HRBA, devido à capacidade que o hospital tem de manter a sanitização do ambiente, relacionada ao conjunto de procedimentos higiênico-sanitários necessários.

Os equipamentos para compor o laboratório serão cedidos pela Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). A equipe técnica será contratada pelo HRBA, sendo que a capacitação e o acompanhamento serão feitos por professores geneticistas da Ufopa. A Universidade também vai disponibilizar equipamentos para a montagem do laboratório e recursos financeiros para aquisição de insumos, disponibilizados pelo MEC.

De acordo com pró-reitor da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce) da Ufopa, Marcos Prado, que coordena a ação, ainda não se pode precisar o início das atividades. “Não há uma data prevista, por conta dos insumos, mas a intenção é começar ainda no mês de maio”.

Atualmente, os testes do Oeste do Pará demoram em torno de sete a dez dias para chegar em Santarém. Com o teste molecular, a meta é realizar cerca de 116 testes por dia e disponibilizar o resultado em até 48 horas, podendo antecipar o prazo em casos mais graves.

“A Universidade é um espaço para busca de soluções de problemas nos mais diversos contextos, por meio da produção e difusão do conhecimento científico. A Ufopa demonstra neste momento sua importância acadêmica, a dedicação de seus servidores para com o bem-estar coletivo, reforçando a necessidade de cada vez mais investimentos na pesquisa e extensão”, enfatizou o reitor Hugo Alex Diniz.

Teste molecular – PCR em tempo real

O teste molecular, que será feito em Santarém, analisa a presença de material genético do vírus em amostras da região nasal do paciente e pode dizer, com precisão de 98%, se este está infectado com o vírus.

Indicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o teste pode ser realizado, inclusive, em pacientes assintomáticos, ou pacientes com apenas um ou dois dias de infecção, mostrando o estágio atual de contaminação. Além disso, esse teste também é utilizado durante o processo de cura do paciente, para saber se ainda está com a carga viral no momento em que precisa ser liberado do hospital.

