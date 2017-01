Reforço de policiais civis e militares foi enviado na semana passada. Área de garimpo em Pontes e Lacerda é da União.

Dez pessoas são presas na região de garimpo invadido por facções em Pontes e Lacerda

Aproximadamente dez pessoas foram presas nos arredores do garimpo da Serra da Borda, em Pontes e Lacerda, a 483 km de Cuiabá, desde a última sexta-feira (06), quando chegou reforço de policiais especializados da Secretaria de Segurança Pública à região. A área, que pertence à União, foi invadida em dezembro de 2016 por integrantes de facções criminosas. Considerados de alta periculosidade, esses bandidos estão fortemente armados, segundo a Polícia Civil. Essa foi a terceira invasão ao garimpo desde o ano de 2015.

A informação sobre as prisões foi repassada pelo delegado Gilson Silveira, do município. Na semana passada, a Sesp enviou policiais de tropas como a do Bope (Batalhão de Operações Especiais), da Polícia Militar, e do GOE (Grupo de Operações Especiais), da Polícia Civil.

O efetivo da Sesp, entretanto, deverá atuar nos arredores do garimpo, já que o estado só pretende fazer a desocupação da área se houver apoio da Força Nacional de Segurança e do Exército. Pedido de reforço federal já foi feito ao Ministério da Justiça, mas ainda não teve resposta.

Segundo Silveira, os presos são de outros estados e vão responder por extração ilegal de ouro e crime de desobediência, porque a Justiça Federal já determinou que a exploração aurífera no local não pode ser feita sem a autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).

O DNPM, por sua vez, autorizou uma mineradora a fazer estudos de exploração de ouro na serra da Borda. Porém, no dia 30 de dezembro de 2016, homens fortemente armados expulsaram os seguranças da empresa e ‘tomaram’ a área. Eles ainda trocaram tiros com os policiais que foram até a região para resgatar os vigilantes.

“Essas pessoas presas foram abordadas na área ao redor do garimpo e levadas à delegacia. Com a atuação desse reforço policial, quem está indo para o garimpo não consegue entrar. E, quem sai, é abordado”, explicou o delegado.

De acordo com Silveira, os presos não estavam armados e, por ora, ainda não se tem a informação de que eles pertencem a facções criminosas. “Eles têm perfil de garimpeiros, mas ainda estamos identificando”, acrescentou.

Fonte: G1 MT.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...