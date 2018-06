Dez quilos de maconha são apreendidos com casal em ônibus

Dez quilos de maconha em formato de tabletes no momento em que a droga era transportada por um casal em um ônibus intermunicipal foram apreendidos na sexta-feira (08), em Igarapé Miri, nordeste paraense. O veículo foi interceptado na estrada por policiais civis e, durante a revista, a droga foi encontrada em poder de Alex de Assis da Costa Gomes e Vanessa Luzia Barbosa Barreto que foram presos em flagrante.

De acordo com a delegada Renata Gurgel, titular da Superintendência da Polícia Civil na Região do Baixo-Tocantins, as prisões foram realizadas por policiais civis de plantão na Delegacia do município. Uma denúncia anônima levou a equipe policial até um posto de combustíveis na rodovia estadual, que faz a ligação entre os municípios da região. Nesse local, os policiais fizeram a abordagem do casal.

Em meio às bagagens dos acusados, as drogas foram encontradas e apreendidas. Os dois foram levados para a Delegacia do município, onde foram autuados por tráfico de drogas.

Em depoimento, o casal confessou o crime e alegou que iria deixar o entorpecente na cidade de Cametá, onde seria comercializado.

