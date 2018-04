Dez toneladas de peixes e carne de jacaré são apreendidas em Breves

Os produtos estavam em uma embarcação do estado do Amazonas

(Foto Polícia Civil/Divulgação ) – Dez toneladas de peixes das espécies pirarucu, surubim, carapari, pirarara e jaú, além de carne de jacaré, foram apreendidas no rio Tajapurú, na zona rural de Breves, na terça-feira (3), Polícia Civil. Os produtos estavam sendo transportados, de forma ilegal, em uma embarcação procedente do Estado do Amazonas. Durante a abordagem policial, foi preso em flagrante Talcidio de Oliveira Pantoja Neto, de apelido Jabota, responsável pelo transporte da mercadoria.

Segundo a delegada Vanessa Macedo, titular da Superintendência Regional do Marajó Ocidental, a denúncia anônima recebida pela equipe de policiais civis dava conta de que uma embarcação do Estado do Amazonas estava navegando nos rios da região com destino à cidade de Igarapé-Miri, na região do Baixo Tocantins, no nordeste do Pará. No interior da embarcação, explica a delegada, estaria sendo feito o transporte, segundo a denúncia, de uma carga de peixes da espécie pirarucu.

O condutor da embarcação foi autuado em flagrante delito por crime contra o meio-ambiente.

Por: Redação Portal ORM com informações da Polícia Civil

