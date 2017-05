Dezenas de crianças são hospitalizadas após vazamento de gás na Índia

As autoridades ordenaram uma investigação para esclarecer detalhes da ocorrência. Como a Agência Efe pôde comprovar, uma equipe da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF, em inglês) foi até o local para controlar o vazamento e as crianças afetadas, todas elas meninas, estão conscientes e descansam em um quarto comum.

“Houve um vazamento de gás em um depósito de contêineres na região de Tughlakabad, em Nova Déli, por isso as crianças em um colégio público próximo sofreram muitos problemas”, disse em sua conta no Twitter, o ministro da Educação regional, Manish Sisodia.

