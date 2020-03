Dezesseis casos suspeitos do novo coronavírus são analisados no Pará, informa Sespa

No total, 41 casos foram notificados, dos quais 25 foram descartados. Não há caso confirmado no estado.

Dezesseis casos suspeitos do novo coronavírus são analisados no Pará — Foto: Getty images via BBC

Segundo o novo boletim atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) na noite de domingo (15), passou para dezesseis o número de casos suspeitos do novo coronavírus que estão em análise no Pará. No total, 41 casos foram notificados, dos quais 25 foram descartados. Não há caso confirmado no estado.

Ainda segundo a atualização divulgada pela Sespa, entre os descartados estão 17 casos em Belém; um em Marabá; três em Ananindeua; um em Capanema; um em Tailândia; um em Magalhães Barata e um em Bragança. A secretaria não divulgou onde os casos suspeitos foram registrados.

A Sespa segue o fluxo utilizado pelo Ministério da Saúde em relação a divulgação de casos suspeitos, confirmados ou descartados, atualizados com informações oficiais sobre Covid-19. Em nota, a Sespa disse que continuará divulgando diariamente informações gerais sobre os números de casos suspeitos, descartados e confirmados.

Por G1 PA — Belém/

16/03/2020 07h55

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...