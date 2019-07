Dezesseis detentos fogem de presídio de Santa Izabel possivelmente com ajuda de servidores

(Foto:Reprodução)-Fuga em massa ocorreu nesta madrugada. Câmeras de segurança ficaram desligadas por 15 minutos

Dezesseis detentos fugiram da Central de Triagem Metropolitana III (CTM III), localizada no Complexo Penitenciário do município de Santa Izabel, Região Metropolitana de Belém, na madrugada desta quinta-feira (25), possivelmente com ajuda de servidores da unidade de detenção. De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe), o número de foragidos é preliminar. A recontagem dos internos está sendo realizada.

Ainda conforme a Susipe, os presos teriam recebido ajuda de dez servidores da unidade que estavam de plantão na madrugada. Durante a fuga, a câmera de vigilância foi desligada às 1h50 e permaneceu desativada durante aproximadamente 15 minutos. Neste período, duas celas foram destrancadas e os detentos saíram, fugindo pela porta de entrada da casa penal.

Todos os servidores supostamente envolvidos na ação já foram encaminhados para a Delegacia Geral, onde serão realizados os procedimentos cabíveis e interrogatório. A Susipe, juntamente com as polícias civil e militar, com apoio do Batalhão de Polícia Penitenciária (BPOP), estão investigando os fatos. “Os servidores envolvidos serão punidos administrativamente e judicialmente de forma rigorosa”, garantiu a Susipe.

Na lista preliminar dos internos foram identificados: Isac Castro Oliveira, João Guilherme da Silva Pantoja, Bruno Vinícius Silva Carmo, Nunis Azevedo Nascimento, Lucenildo Barbosa, Ricardo dos Santos Pereira, Abel Braga Gomes Neto, Dalvan Sousa da Conceição, Daniel Machado Neves, Danilo Alves dos Santos, Melk Henrique Silva Souza, Ronivon Araújo do Nascimento, Victor Hugo da Rocha Ferreira, Wanderson Fernando da Silva Alves, Wellington da Silva Barros e José Araújo Vilarins Neto. Parte dos foragidos são líderes de organizações criminosas, segundo informações da Susipe.

A instituição pediu ainda que quem tiver qualquer informação que possa ajudar na recaptura dos fugitivos pode fazer uma denúncia anônima pelo 181. O sigilo é garantido.FOTOS: SUSIPE

