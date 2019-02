Dezessete pessoas são presas por tráfico de drogas no interior paraense

Operação Dionísio foi deflagrada para reprimir o tráfico de drogas e intensificar as ações de segurança pública do período que antecede às festas de Carnaval

Homem foi preso em Salinópolis com cinco porções de pedras de óxi e 50 comprimidos de uma substância não identificada (Divulgação / Polícia Civil)

Dezesseis pessoas foram presas, nesta sexta-feira (22), em municípios do interior paraense com a deflagração da operação Dionísio, que tem como objetivo reprimir o tráfico de drogas e intensificar as ações de segurança pública do período que antecede às festas de Carnaval. As prisões ocorreram em Óbidos, Castanhal, Maracanã, Salinópolis e Redenção, principalmente.

A operação vai se estender até o próximo dia 28, sob a coordenação da Diretoria de Polícia do Interior (DPI). No primeiro dia, equipes de Delegacias e Seccionais de Polícia saíram às ruas de diversas cidades do interior do Pará, no mesmo horário, para dar cumprimento a mandados de busca e apreensão em relação a pontos de tráfico de entorpecentes e uso ilegal de armas, além de cumprir mandados de prisão de envolvidos em tráfico de drogas e homicídios.

Segundo o diretor de Polícia do Interior da Polícia Civil, delegado José Humberto Melo, a operação Dionísio também é chamada de Operação Pré-Carnaval, já que a ação policial visa atuar de forma preventiva antes do carnaval, para evitar ocorrências de crimes, principalmente, o tráfico de drogas na época dos eventos carnavalescos nas cidades que atraem maior número de foliões no interior do Pará. Além das prisões, explica o delegado, foram realizadas apreensões de substâncias entorpecentes ilícitas, dinheiro e aparelhos celulares. Após o final da operação Dionísio, no último dia do mês de fevereiro, será iniciada a operação Carnaval.

Em Óbidos, oeste paraense, foram nove pessoas presas. Outras seis foram presas por mandados de prisão e houve um morto em troca de tiros com policiais em cidades da região do Salgado, no nordeste do Estado, como Castanhal e Maracanã. Em Redenção, sudeste do Pará, policiais civis cumpriram oito mandados de busca e apreensão domiciliar relacionados ao tráfico de entorpecentes. Não houve prisões em flagrante.

No município de Salinópolis, nordeste paraense – região do Caeté foi preso Antônio Carlos da Silva Luz, também acusado de tráfico de entorpecentes. A prisão foi realizada como resultado de investigações desenvolvidas pelas equipes do município com objetivo de combate ao crime. Assim, foram solicitadas medidas cautelares de busca e apreensão à Justiça. Ao todo, sete mandados de busca e apreensão domiciliares foram cumpridos. Na casa do preso, foram encontradas cinco porções de pedras de óxi e 50 comprimidos de uma substância não identificada. “As operações policiais seguem na cidade de Salinópolis para trazer maior tranquilidade para a população local, assim como para a população que comumente procura a cidade em época de feriados prolongados, informou a Polícia Civil.

Com informações da Polícia Civil

