Dezoito capitais escolherão prefeitos em 2° turno.

Centro-Oeste Goiânia (GO): Iris Machado (PMDB) e Vanderlan Cardoso (PSB) Cuiabá (MT): Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson dos Santos (PSDB) Campo Grande (MS): Marcos Trad (PSD) e Rose (PSDB) Por Agência Brasil “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

No Nordeste, haverá segundo turno em cinco das nove capitais: Aracaju, Maceió, Recife, Fortaleza, São Luís. Na Região Norte, quatro das sete capitais definirão o prefeito no dia 30: Belém, Macapá, Porto Velho e Manaus.

Nas regiões Sul e Centro-Oeste, haverá segundo turno em todas as capitais. No Sudeste, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória terão segundo turno. Apenas São Paulo definiu João Doria (PSDB) como prefeito no primeiro turno.

You May Also Like