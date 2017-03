Dia da Àgua -Águas de Novo Progresso recebe visita de alunos da Escola Municipal Maria Ignês

Águas de Novo Progresso recebe visita de alunos da Escola Municipal Maria Ignês no Dia Mundial da Água

Alunos da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professora Maria Ignês de Souza Lima de Novo Progresso participaram de uma programação especial para comemorar o Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março. Eles tiveram a oportunidade de conhecer o sistema de abastecimento da empresa responsável por fornecer água tratada ao município. Os estudantes visitaram as instalações da Estação de Tratamento de Água (ETA) e receberam orientações sobre a importância do consumo consciente dos recursos hídricos.

A visita foi conduzida pelo supervisor da Águas de Novo Progresso, Diogo Gasparin, que explicou aos estudantes o caminho percorrido pela água, desde a captação até o tratamento, passando pelas diversas etapas necessárias até se tornar própria ao consumo humano. “É muito gratificante receber jovens e explicar o processo de tratamento e distribuição, mostrar a transparência do nosso trabalho e principalmente conscientizar a população sobre o uso sustentável da água, que é um bem de todos e, por isso, precisa ser bem cuidada”, ressalta.

A coordenadora pedagógica da instituição, Maiara Talita, ressaltou a importância da parceria com a Águas de Novo Progresso em promover essa atividade. “Foi muito boa a visita, alunos e professores puderam conhecer e tirar suas dúvidas de como é feito o tratamento da água até chegar em nossas residências. Agradecemos a atenção de toda a equipe que nos recebeu muitíssimo bem e o privilégio de participarmos de uma data tão importante”.

