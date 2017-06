Dia de campo estimula produção de orgânicos em propriedades rurais de Santarém

Atividade que proporcionou integração entre pesquisadores, extensionistas e estudantes, foi realizada em propriedade de agricultura familiar.

A quinta-feira (8) foi de intenso aprendizado para alunos do Instituto Federal do Pará, em uma propriedade de agricultura familiar de Luís Rocha e Maria Cinira, na comunidade Lavras, em Santarém, no oeste do Pará. O II Dia de Campo sobre cultivo orgânico integra a Semana de Produção Orgânica que ocorre em todo o Brasil.

De acordo com a organização do dia de campo, a atividade teve o objetivo de intensificar a integração entre professores, extensionistas, pesquisadores, estudantes, gestores do setor produtivo e agricultores de comunidades de Santarém, Mojuí e Belterra, para compartilhar conhecimentos em agricultura de base agroecológica, apresentando ações e experiências exitosas em práticas da agricultura orgânica, sistema de produção integrada e uso eficiente de águas da chuva em períodos de escassez de água no solo.

Ao todo, 160 participantes puderam vivenciar experiências em cinco estações:

Problemas causados pelos agrotóxicos na saúde humana

Tecnologia inovadora de irrigação do projeto Irrigapote

Manejo fitossanitário com Preparo de Defensivos Naturais

Legislação dos produtos orgânicos

Utilização de tutor vivo para a em sistemas agroflorestais.

Além de estudantes do IFPA, o evento também contou com a participação de representantes da Comissão Temática de Produção Orgânica do Baixo Amazonas – CTPOrgBAM, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará – Emater, Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA, Unidade de Vigilância Agropecuária de Santarém – UVAGRO/Santarém, Universidade Federal do Oeste do Pará – Ufopa, Núcleo de Estudo em Agroecologia e Produção Orgânica de Santarém – NEASTM, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa e Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais dos Municípios de Santarém e Mojuí dos campos.

“Essas iniciativas que promovem a agricultura com base agroecológica são importantes para potencializar a produção orgânica em Santarém e região. Nós agricultores que produzimos os alimentos para a população, temos que estar cientes da nossa responsabilidade quanto à produção de alimentos sadios e sem agrotóxicos”, disse proprietária da área onde ocorreu o dia de campo, Maria Cinira.

Para o professor do IFPA, Adriano Araújo da Silva, a avaliação do dia de campo é positiva pela troca de experiências que proporcionou aos participantes. “Aqueles agricultores que já produzem com base agroecológica puderam ver novas experiências e poderão replicar em suas propriedades. Os produtores que ainda não têm a sua produção orgânica, certamente vão fazer uma reflexão sobre seus sistemas de produção e muitos deles, se tornarão orgânicos”, avalia.

O dia de campo encerrou com um almoço produzido com ingredientes de propriedades de agricultores que têm produção orgânica.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...