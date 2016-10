Data é celebrada, com Ato Ecumênico e oração, pelas pessoas que sofrem com câncer de mama

Em 21 de outubro, várias cidades e Estados brasileiros celebram oficialmente o Dia do Ecumenismo, que tem por finalidade promover o ideal de confraternização e de Paz na Humanidade entre todos os campos do conhecimento e do saber, bem como fazer com que o respeito seja a bandeira da harmonia e do entendimento.

A data, oficializada primeiramente pelo governo do Distrito Federal, é uma homenagem ao Templo da Boa Vontade (TBV), fundado em 21 de outubro de 1989, pelo jornalista, radialista e Diretor-Presidente da Legião da Boa Vontade (LBV), José de Paiva Netto. O monumento, situado em Brasília/DF, recebe pessoas de todas as tradições religiosas, espirituais e filosóficas, inclusive as não religiosas. Outras localidades igualmente comemoram a data, a exemplo dos Estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Espírito Santo, de Santa Catarina, do Paraná e de Mato Grosso, além dos municípios de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e de Maringá, no Paraná.

A ocasião será celebrada nesta sexta-feira (21/10), às 18 horas, Hora do Ângelus, na Nave do TBV, com uma prece especial dedicada às pessoas e famílias que lutam contra o câncer de mama.

Às 19 horas, ocorrerá um Ato Ecumênico em homenagem ao Dia do Ecumenismo e aos 27 anos do Templo da Boa Vontade, com a participação de autoridades, lideranças religiosas, representantes de diversas áreas do saber humano e de organizações da sociedade civil. Na sequência, ocorrerá o momento “Parabéns ao TBV!”.

Sessão Solene

O ponto alto das comemorações do aniversário do TBV será a sessão solene, neste sábado (22), às 17 horas, sob o comando de seu fundador, José de Paiva Netto. Para esse encontro, é esperada a presença de milhares de peregrinos de várias partes do Brasil e do exterior.

A entrada é franca. O Templo da Boa Vontade está localizado na Quadra 915 Sul, Brasília/DF. Informações: (61) 3114-1070 ou www.boavontade.com.

Ecumenismo para a Paz

Desde sua inauguração, o Templo da Boa Vontade mantém as portas abertas a todas as pessoas. O monumento que propicia a reflexão e conduz à paz recebe anualmente mais de um milhão de peregrinos, segundo dados da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) e é o mais visitado da capital brasileira. Em julho de 2008, foi aclamado uma das Sete Maravilhas de Brasília. Os ambientes tranquilos e a moderna arquitetura justificaram a escolha, feita por meio de votação popular.

Por Ana Paula Francinete

Assessoria De Comunicação Da LBV

