Dia do farmacêutico é comemorado hoje em todo o Brasil

Profissionais atuam em mais de 130 especialidades

Há quem acredite que a área de atuação do farmacêutico esteja limitada aos balcões das farmácias de bairro. Embora essa seja uma das possibilidades, o Conselho Federal de Farmácia, órgão responsável por regularizar e fiscalizar a profissão no Brasil, afirma que existem 135 especialidades agrupadas em 10 linhas de atuação.

De acordo com a Resolução do CFF nº 572, de 25 de abril de 2013, estão regulamentadas atualmente 10 linhas de atuação para estes profissionais: alimentos; análises clínico-laboratoriais; educação; farmácia; farmácia hospitalar e clínica; farmácia industrial; gestão; práticas integrativas e complementares; saúde pública e toxicologia.

Cristina Ravazzano Fontes, farmacêutica com mais de 30 anos de experiência, escolheu trabalhar na área de manipulação. “Farmácia é uma área que você cuida das pessoas. E trabalhar com manipulação potencializa isso, você prepara o medicamento com muito cuidado, é algo bem humanizado”, assegura a profissional que também casou com um farmacêutico.

A paixão pela profissão está no DNA de outra geração. A filha de Cristina, Flávia Ravazzano, também seguiu na área da farmácia, mas optou por um campo de atuação diferente. Além de ajudar a mãe na farmácia de manipulação, ela atua com análise clínica em um hospital. “Tenho dois exemplos em casa, minha mãe e meu pai são farmacêuticos. Eu sempre vi a paixão deles e isso foi crescendo em mim também”, conta a jovem farmacêutica que aproveita para dar uma dica àqueles que pensam em ingressar nesta carreira. “Além da paixão, para seguir nessa a área, é necessário gostar do cuidado com o outro e de química”.

Atualmente, o Brasil tem registrados 221.258 farmacêuticos. Do total, 87.794 desses profissionais trabalham em farmácias de qualquer natureza; os demais estão distribuídos, principalmente, em laboratórios de análises clínicas (9.718), farmácias públicas (11.251) e distribuidoras de medicamentos (4.436). O restante está espalhado por outras áreas.

Curiosidade: o Dia do Farmacêutico é comemorado em 20 de janeiro no Brasil. A ideia de criar uma data que celebrasse os profissionais de Farmácia começou com o farmacêutico Oto Serpa Grandado, que em 7 de janeiro de 1941, durante uma reunião da Associação Brasileira de Farmacêuticos, questionou os colegas o motivo pelo qual não existia um dia especial para comemorar a profissão, já que todas as outras profissões tinham uma data comemorativa.

Entretanto, somente em 23 de janeiro de 2007, através da Resolução nº 460, de 23 de março de 2007, o Conselho Federal de Farmácia reconheceu o Dia do Farmacêutico. E, somente em 2010, o Dia Nacional do Farmacêutico foi instituído, de acordo com a Lei n.º 12 338, de 25 de novembro de 2010.

A data foi elegida em decorrência do fato de que no dia 20 de janeiro é comemorado o aniversário da Associação Brasileira de Farmácia, criada em 1916.

