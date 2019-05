Dia do Trabalho é marcado por protestos e ações sociais em cidades do Pará

Manifestantes se reúnem em frente ao Mercado de São Brás, neste 1º de Maio, em Belém — Foto: Fabiano Villela / TV Liberal

Ações sociais promoveram serviços gratuitos e programações culturais. Em Belém e Altamira, trabalhadores protestaram contra a reforma da previdência.

Protestos de trabalhadores marcam o feriado de 1º do Maio, em cidades do Pará, na manhã desta quarta-feira. Na capital, segundo a organização aproximadamente 1000 pessoas se reúnem em frente ao Mercado de São Brás. Diversas entidades sindicais participam do ato em prol dos direitos do trabalhador.

Representantes discursam em um carro de som e manifestantes protestam com faixas e cartazes. Eles protestam contra a reforma da previdência e cobram mais geração de empregos.

Altamira

No sudoeste do Pará, manifestantes interditaram a principal rua do centro comercial de Altamira. O protesto foi organizado por um grupo de mulheres ligadas aos movimentos sociais e sindicais do município em defesa dos direitos trabalhistas e previdenciários. Elas são contra as mudanças propostas pelo Governo Federal para reforma da previdência.

Redenção

Os trabalhadores do comércio de Redenção, no sudeste do Pará, se reuniram no clube do sindicato da categoria para celebrar a data. O grupo organizou um dia de serviços gratuitos para a população. Na programação, além de jogos, brincadeiras infantis e música ao vivo, sorteios, corte de cabelo e design de sobrancelhas são oferecidos para quem participar.

Marabá

Também no sudeste do Pará, moradores de Marabá ganham um dia de serviços gratuitos oferecidos na sede do Sesi da cidade. Além da programação recreativa, são realizados torneios esportivos e sorteios entre os participantes.

Paragominas

Um Feira Cultural foi promovida para os trabalhadores de Paragominas. Vários serviços gratuitos, como atendimento médico, odontológico e jurídico são oferecidos. A iniciativa é do diretório acadêmico da Uepa junto com o Sindicato dos Profissionais do Magistério de Paragominas.

Por G1 PA — Belém

