Dia Mundial da Saúde Mental: Com 5 dicas, especialista explica como manter um bom cuidado com a mente*

A data é comemorada no dia 10 de outubro e o Hospital Regional do Sudeste do Pará alerta para os cuidados com cinco dicas de uma especialista

Os cuidados com saúde mental são diários, ainda mais em tempos de pandemia que transformou a rotina de muitos brasileiros.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo, atingindo mais de 12 milhões de pessoas.

Para ajudar a enfrentar esse momento tão delicado, psicóloga do Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), gerenciado pela Pró-Saúde em Marabá (PA), orienta com alguns cuidados necessários que devemos ter no dia a dia para manter um bom cuidado com a saúde mental.

Para Nailsa Oliveira, psicóloga do HRSP, com o avanço da pandemia, muitas pessoas estão desenvolvendo vários sintomas psicológicos. Entre eles, o aumento do estresse, depressão, insônia e irritabilidade que prejudicam a saúde.

“É necessário uma readaptação a todas essas mudanças que o mundo sofreu nos últimos meses devido à Covid-19. Precisamos reajustar a nossa mente a essa situação de crise”, afirma.

A especialista destaca a importância de dormir bem e os cuidados com a alimentação. “Além de uma boa noite de sono, deve-se manter uma dieta balanceada. É possível utilizar técnicas de respiração que podem ajudar na diminuição da ansiedade. Caso seja necessário busque sempre por ajuda profissional”, diz.

*Dicas para uma boa saúde mental*

– Adquira novas habilidades, exercite seu cérebro: Tente um novo hábito, aprenda a tocar um instrumento, fazer um tipo de artesanato ou atividade cultural;

– Encontre a felicidade além das redes sociais: Se possível, abandone as redes sociais por alguns minutos de seu dia, para descansar a mente. Não passe horas visitando a página daquela pessoa que você acredita ser feliz, procure encontrar a sua felicidade.

– Reflita sobre sua vida: Questione se você está feliz, ou se acredita que a felicidade está em outro lugar. Essa autopercepção irá ajudar a tomar decisões que condizem com seus verdadeiros interesses;

– Melhore seus relacionamentos: No campo das amizades ou dos relacionamentos amorosos, aprenda a manter relações que não sejam tóxicas. É preciso manter-se longe de quem nos agride psicologicamente;

– Seja pé no chão: Não deixe ser consumido por hipóteses catastróficas, foque no presente e no que de fato pode ser feito, para prevenir o pior cenário e mitigar os desafios que já existem.

O Regional de Marabá é uma unidade do governo do Estado do Pará, que presta atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A unidade é referência em atendimento de média e alta complexidades para mais de 1 milhão de pessoas em 22 municípios paraenses.

*Sobre a Pró-Saúde*

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade.

Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)

