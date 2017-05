Diarista que teve mãos amputadas pelo marido pede Justiça e que mulheres não deixem de denunciar

“Eu me arrependo, diria para que elas denunciem”, este é o conselho dado por Geisiane Buriola da Silva, de 31 anos, para as mulheres que sofrem abusos de seus parceiros. O arrependimento, citado por ela, foi por ter retirado as queixas das agressões que sofria de seu companheiro. Há um mês Geisiane teve as duas mãos decepadas com golpes de facão após uma discussão com seu marido. Ela se recupera dos traumas físicos no Hospital São Benedito, em Cuiabá, mas o drama vivido dificilmente será apagado de sua memória.

Conforme noticiado pelo Olhar Direto, na noite do dia 10 de abril Geisiane estava em casa com sua filha de apenas 5 anos de idade e o marido. O que levou o agressor a tomar uma atitude tão violenta permanece um mistério. Segundo o relato da vítima, ele estava bêbado e começou a lhe atacar “do nada”.

“Eu falava para ele que se a casa não fosse minha eu era quem ia embora, mas eu não podia deixar as minhas coisas lá, quem tinha que sair era ele. Eu vivia falando para ele sair. Eu acho que de tanto eu falar ele cansou. Eu prestava queixa na delegacia, mas depois tirava”, relatou Geisiane, que fala com muitas dificuldades devido a uma intervenção cirúrgica que precisou ser feita em sua garganta após as agressões.

À época, o marido de Geisiane alegou que encontrou a mulher beijando um suposto amante e resolveu se vingar. Versão que nunca foi confirmada pela vítima e que posteriormente foi desmentida pela Polícia Civil. Ele continua preso e deve responder por tentativa de feminicídio.

Os filhos de Geisiane, frutos de outros relacionamentos, estão sob os cuidados da avó materna em Campo Novo do Parecis (397 km de Cuiabá) – cidade onde o crime ocorreu. A menina, que presenciou a mãe sendo agredida, está recebendo acompanhamento psicológico.

O padrasto da mulher, Marcelo Alves Martins, é quem a acompanha durante o tratamento médico na Capital. Ele afirma que após o incidente a família passa por muitas dificuldades, principalmente financeiras, uma vez que era ele a principal fonte de renda da casa, mas teve que deixar seu emprego para acompanhar a enteada.

“As pessoas estão ajudando com fraldas, alimentos, às vezes em dinheiro. Mas a gente está precisando de muita coisa, principalmente comida e fralda para ela, porque nós estamos vivendo só de doação mesmo, a fonte de renda lá de casa era eu e eu tive que vir pra cá ficar com ela”, afirmou.

Segundo Marcelo, os médicos ainda não deram uma previsão de alta para Geisiane, que recebe os cuidados clínicos e iniciou o tratamento com fisioterapeutas para tentar voltar a andar e reaprender a levar a vida sem as duas mãos.

“Hoje ela saiu do quarto pela primeira vez, na cadeira de rodas porque ainda não consegue mexer as pernas direito. Mas a gente tem esperança, queremos que ela se recupere logo e volte pra casa. Quem sabe um dia possa usar uma prótese, levar uma vida normal e até voltar a trabalhar”, disse.

À reportagem, visivelmente e compreensivelmente abalada, Geisiane fez um grande esforço para se comunicar e pedir Justiça. Das poucas palavras conseguiu dizer, a mulher afirmou que seu principal desejo depois da violência sofrida é “seguir em frente”.

“Eu quero erguer a minha cabeça e tocar a vida pra frente. Quero que ele pague por tudo que fez comigo, só isso”.

Quem desejar ajudar a família pode entrar em contato através do seguinte telefone: (65) 9 9948-0511. A família também recebe doações de qualquer valor na conta da mãe de Geisiane. Banco Bradesco, Agência: 2558-5, Conta Poupança: 1002701-2, em nome de Maria Regina Buriola.

Fonte: olhardireto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

