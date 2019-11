Dias Toffoli revoga decisão que exigia apresentação de relatórios sigilosos

Presidente do STF havia dado a ordem à Unidade de Inteligência Financeira(Foto:Reprodução)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, decidiu revogar, na noite desta segunda-feira (18), a decisão proferida por ele no fim de outubro que exigia da Unidade de Inteligência Financeira (UIF, antigo Coaf) a apresentação dos relatórios de inteligência financeira dos últimos três anos referentes a 600 mil pessoas físicas e jurídicas.

“Diante das informações satisfatoriamente prestadas pela UIF, em atendimento ao pedido dessa Corte, em 15/11/19, torno sem efeito a decisão na parte em que foram solicitadas, em 25/10/19 cópia dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), expedidos nos últimos 3 (três) anos”, escreveu o ministro na decisão.

Segundo ele, o STF não acessou nenhuma informação sigilosa. “Ressalto que esta Corte não realizou o cadastro necessário e jamais acessou os relatórios de inteligência”, completou.

Por:Redação Integrada, com informações do G1

18.11.19 21h15

