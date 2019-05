Dieese aponta reajuste de 3,4% no preço no gás de cozinha no Pará

preço do gás de cozinha deve sofrer um novo reajuste a partir desse domingo (5) — Foto: Reprodução/TV TEM

O balanço mostra que em média o preço do botijão do gás de cozinha estava sendo comercializado no Pará a R$ 75,80 com o menor preço a R$ 65,00 e o maior a R$ 100,00.

O preço do gás de cozinha deve sofrer um novo reajuste a partir desse domingo (5), é o que aponta um estudo divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O balanço mostra que em média o preço do botijão do gás de cozinha estava sendo comercializado no Pará a R$ 75,80 com o menor preço a R$ 65,00 e o maior a R$ 100,00. Se este reajuste de 3,40% for repassado integralmente ao consumidor final paraense a tendência é de um impacto maior no orçamento de todos.

Segundo um ranking nacional o preço médio do botijão de gás comercializado no estado do Pará, fechou o mês de abril em média como o sexto mais caro entre os estados da região norte e o sétimo mais caro de todo o pais.

Ainda segundo Dieese, no mês de abril, entre os Municípios paraenses, Xinguara foi o município que em média comercializou o botijão de gás mais caro, custando R$ 96,00, seguido de Paragominas que em média comercializou ao custo de R$ 93,67, Redenção com o preço médio de R$ 90,00, Altamira com o preço médio de R$ 87,77, Itaituba com o preço médio de R$ 87,70 e Alenquer com o preço médio de R$ 86,25.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...