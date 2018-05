Diego valoriza feito do Fla na Liberta: “Ninguém teve classificação mais difícil do que a nossa”

Em entrevista após a vitória por 2 a 0 sobre o Emelec, camisa 10 destacou a vaga garantida nas oitavas de final do torneio continental e as adversidades superadas ao longo da competição.

Depois de três edições de Conmebol Libertadores caindo na fase de grupos, o Flamengo chutou para longe o trauma de sair precocemente da competição. Na última quarta-feira (16 de maio), a equipe carimbou o passaporte às oitavas com a vitória por 2 a 0 sobre o Emelec. Líder do time, o meia Diego comentou sobre a classificação que veio no Maracanã.

Durante a zona mista do Maior do Mundo, o camisa 10 da Gávea preferiu exaltar tudo o que foi feito pelos atletas. Segundo ele, foram muitas adversidades na competição, o que valoriza ainda mais a vaga conquistada dentro de campo. Para ele, ninguém teve uma situação mais difícil do que a do Flamengo no torneio:

“Sensação de dever cumprido, temos o jogo contra o River, mas, parcialmente, sentimento de dever cumprido. Nenhuma equipe na Libertadores teve classificação mais difícil do que a nossa. Pegamos dois jogos em torcida, o fator casa é muito importante neste torneio, grupo equilibrado, superamos tudo isso e estamos classificados. A confiança era grande, assim como a ansiedade, natural, mas era um jogo importante e um grande objetivo que nós tínhamos. Eu falei que tinha certeza que a gente iria se classificar porque acredito trabalho que está sendo feito e nos meus companheiros”, afirmou Diego.

Ainda na competição, o Flamengo fechará a fase de grupos contra o River Plate, líder da chave, na próxima quarta-feira (23). Para terminar na primeira colocação, o time carioca precisa vencer no Monumental de Núñez. Vale lembrar que quem avança em primeiro decide dentro de casa na fase seguinte.

O próximo compromisso da equipe será no Brasileirão. Neste sábado (19), o adversário será o rival Vasco, também no Maracanã. A partida está marcada para às 19h. A equipe lidera o Brasileirão, com 10 pontos conquistados.

