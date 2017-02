Dilma faz visita a Lula no hospital Sírio-Libanêse, em SP

Ex-presidente entrou no Sírio-Libanês sem ser vista e almoçou com Lula nesta sexta-feira

A ex-presidente Dilma Rousseff visitou na manhã desta sexta-feira (3) o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no hospital Sírio-Libanês, onde a ex-primeira-dama Marisa Letícia está internada desde o dia 24.

Segundo a assessoria de imprensa do Instituto Lula, Dilma chegou ao hospital por volta das 11h30, almoçou com Lula e, por volta das 14h25, ainda encontrava-se no hospital. Dilma entrou no hospital sem ser vista.

Lula recebeu Dilma na mesma sala onde encontrou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Na quinta-feira (2), depois que a família Lula havia autorizado o início dos procedimentos para doação de órgãos e um boletim médico informou que Dona Marisa ficou sem fluxo cerebral, Dilma já havia divulgado um comunicado nas redes sociais em apoio a Lula.

No texto, Dilma disse que Dona Marisa “foi o esteio da família”, para que Lula pudesse se dedicar à carreira política, e afirmou: “estamos juntos, presidente Lula, agora e sempre”.

O ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) visitou o petista. “O presidente Lula está muito triste mas muito firme. Apesar de muito sofrido, o vejo preocupado com os filhos, com o Brasil e com as coisas do futuro”, disse a jornalistas na porta do hospital.

Segundo ele, políticos do PT estão se revezando no apoio ao ex-presidente no hospital.

Outras visitas

Na quinta-feira (2), Lula também recebeu o presidente Michel Temer (PMDB), mas o encontro entre os dois ocorreu em outro lugar, diferente de onde se reuniu com FHC e Dilma. Ao entrarem no hospital, Temer e comitiva foram hostilizados por um grupo de manifestantes.

Temer desembarcou no Aeroporto de Congonhas acompanhado de José Sarney (PMDB), ex-presidente da República; Henrique Meirelles, ministro da Fazenda; José Serra (PSDB), ministro de Relações Exteriores; Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil; Eunício Oliveira (PMDB), novo presidente do Senado; Helder Barbalho (PMDB), ministro da Integração Nacional, e dos senadores Renan Calheiros (PMDB), Eduardo Braga (PMDB), Edison Lobão (PMDB) e Cassio Cunha Lima (PB).

O ex-presidente petista agradeceu nas redes sociais o apoio e as orações à sua mulher. “A família Lula da Silva agradece todas as manifestações de carinho e solidariedade recebidas nesses últimos 10 dias pela recuperação da ex-primeira-dama dona Marisa Letícia Lula da Silva. A família autorizou os procedimentos preparativos para a doação dos órgãos”, diz o post. Depois, a página do Facebook do ex-presidente atualizou a foto de perfil e colocou uma imagem do casal sorrindo.

Visitaram também o ex-presidente os senadores petistas Lindbergh Farias, Gleisi Hoffmann e Humberto Costa. Eles chegaram juntos e não quiseram falar com a imprensa. Depois, os ex-ministros Gilberto Carvalho, Celso Amorim e Eleonora Menicucci também entraram no hospital.

Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

