Dilma perde mandato após aprovação do Impeachment

O impeachment de Dilma Rousseff foi aprovado na tarde nesta quarta-feira (31), no plenário do Senado. Dos 81 senadores que assinaram a lista de presença, 61 votaram pela cassação do mandato. As informações são do UOL.

Apenas 20 senadores votaram contra e não houve nenhuma abstenção.

Quatro senadores – dois contrários e dois favoráveis ao impeachment – vão discursar sobre a pena de inabilitação a funções públicas por oito anos. A votação será realizada ao fim dos encaminhamentos.

(Com informações do UOL)

