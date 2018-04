Dilma Rousseff será candidata ao Senado por Minas Gerais

(Foto:Divulgação )- Dilma Rousseff deve ser candidata ao Senado nas eleições deste ano. A petista deve mudar seu domicílio eleitoral para Minas ainda nesta sexta-feira, onde passará a morar. A informação foi publicada pelo jornal Estado de Minas. O anúncio oficial deve ser feito nesta sexta.

Lula e Dilma estavam reunidos com outras lideranças do partido no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na Grande SP, para definir os próximos passos da legenda nas eleições deste ano.

