Dilma vai falar por 30 minutos antes de responder senadores

A presidente afastada Dilma Rousseff chegou ao Senado na manhã desta segunda-feira (29) para fazer sua defesa no processo de impeachment. Para ouvi-la, o plenário estará farmado por 81 senadores, quatro presidentes e ex-presidentes de partidos, 18 ex-ministros e pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, segundo o ‘G1’.

Entre os dias 25 e 27 deste mês, os senadores ouviram e questionaram as testemunhas de defesa e de acusação, incluindo Janaína Paschoal, coautora do pedido de impeachment, e José Eduardo Cardozo, responsável por defender a presidente afastada.

Dilma Rousseff chegou acompanhada do ex-presidente Lula e do cantor Chico Buarque e foi recebida com flores e aplausos por parlamentares, apoiadores e líderes de movimentos sociais. Esta entrou pela entrada principal dos parlamentares.

