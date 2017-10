Diminui número de estudantes que farão o Enem no Pará

Em 2017, um pouco mais de 350 mil realizarão as provas. No ano passado número foi quase 20% maior.

O número de estudantes que fará o Enem nos próximos dias 5 e 12 de novembro deste ano diminuiu em relação a 2016. A informação foi divulgada na sexta-feira (27) pelo Inep (Instituto Naciaonal de Estudos e Pesquisas Educacionais). Ao todo, farão a prova em todo o Pará, 354.593 mil participantes, número equivalente a 5,2% do total dos 6.731.203 milhões de inscritos em todo o país. A maioria mulheres. Elas são quase 60% do total de inscritos no Estado.



Em 2016 participaram do Exame 440.979 mil pessoas. De acordo com o Inep, a queda no número de inscrições é consequência do Enem ter deixado de certificar o Ensino Médio, tarefa que voltou ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Perfil dos inscritos – No Pará, 23,7% dos participantes são pagantes; 58,3% foram isentos do pagamento da taxa de inscrição em função de Lei ou do Decreto e 18% obtiveram a gratuidade automática por estarem concluindo o Ensino Médio na rede publica em 2017.

Em relação à situação de ensino; 70,3% já concluiu o Ensino Médio; 21,2% é concluinte este ano e 7,6% concluirá após 2017 (treineiros). Do total de participantes do Pará, 59,8% são mulheres e 40,2% são homens.

Atendimentos – Em relação aos pedidos especiais, 1.762 estudantes tiveram suas solicitações atendidas, a maioria dos casos é de deficiência física, baixa visão e deficiência auditiva. Serão usados 3.792 recursos de acessibilidade, sendo 98 videoprovas traduzidas em Libras, novidade desta edição. Também serão 1.022 atendimentos específicos, sendo 57,3% dos casos de lactantes.

O estado também teve sete solicitações aprovadas para atendimento pelo nome social, quatro delas na capital.

Participantes por faixa etária

Menor que 16 – 6.206

Igual a 16 – 15.839

Igual a 17 – 32.502

Igual a 18 – 36.739

Igual a 19 – 33.112

Igual a 20 – 28.372

De 21 a 30 – 133.349

De 31 a 59 – 67.872

Maior ou igual a 60 – 602

Confira o total de inscrito por município de aplicação:



