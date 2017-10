Dinamarquesa foragida no Pará retorna à Europa com os filhos

Justiça Federal determinou o retorno imediato das crianças ao convívio dos pais na Dinamarca. Cumprimento da ordem foi coordenado pela Polícia Federal do Pará, com apoio da Polícia Federal do Ceará e de Pernambuco.

A Polícia Federal no Pará garantiu na noite de sexta-feira (6) o embarque da dinamarquesa Angelina Maalue Avalon Mathiesen e seus dois filhos menores de idade em voo internacional com destino à Dinamarca, na Europa. Angelina teria saído ilegalmente do país com as crianças em 2016 e se escondido em Belém.

O embarque foi determinado pela Justiça Federal e faz parte da medida de busca e apreensão das crianças, com finalidade de propiciar retorno imediato ao convívio de seus pais na Dinamarca.

A decisão da Justiça Federal se fundamentou na Convenção de Haia de 1980, que tem por objetivo assegurar o retorno imediato de crianças ilicitamente transferidas para qualquer estado contratante ou nele retidas indevidamente e fazer respeitar de maneira efetiva os direitos de guarda e de visita existentes em um país.

O cumprimento da decisão judicial foi coordenado pela Polícia Federal do Pará, com participação da Polícia Federal do Ceará e de Pernambuco.

A Interpol suspeita que Angelina estivesse no Brasil desde março de 2016. Angelina é acusada de ter sequestrado os filhos após ter perdido a guarda das crianças de 6 e 3 anos para os seus respectivos pais. Além do mandado de prisão brasileiro, a Justiça da Dinamarca já havia expedido um mandado de prisão contra a suspeita, pedindo também sua extradição.

Segundo a advogada de Angelina, Luana Tomaz, a dinamarquesa fugiu por se sentir desamparada pela lei da Dinamarca. Angelina é mãe de Aia Sofia com Peter Alexander Lawaetz, e também de Leonardo, cujo pai é Vladimir Valiant Todorovski. Após acusar Peter de agressão, e Vladimir de ter abusado sexualmente da enteada, a justiça da Dinamarca decidiu que as crianças deveriam ficar com seus pais enquanto o processo tramitasse na justiça.

