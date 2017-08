Dinheiro, ‘sombra’ de Messi e mais: Neymar fala como jogador do PSG

Camisa 10 concedeu entrevista à imprensa na manhã desta sexta-feira em Paris

Neymar desembarcou nesta manhã em Paris e falou há pouco pela primeira vez como jogador do PSG. O agora camisa 10 negou que a saída do Barcelona tenha sido motivada por uma suposta falta de protagonismo, sempre desempenhada por Messi, ou pelo caminhão de dinheiro que receberá nas próximas temporadas e também como consequência da negociação milionária.

“(A falta de protagonismo) Não influenciou em nada (na decisão de sair). Vim por querer um novo desafio, um desafio maior. Não vim buscar protagonismo, mas um novo desafio. Sou movido a isso”, afirmou.

O atacante disse lamentar pelos que avaliam que a transferência tenha se dado por questões financeiras. “O que tenho a dizer é que essas pessoas não sabem da minha vida. Dinheiro nunca foi minha primeira motivação. Primeiro penso na minha felicidade e na da minha família. Eu sempre sigo o coração independente do dinheiro. Se fosse por isso, estaria em outros lugares. Só lamento pelas pessoas que pensam nisso”, garante.

Com contrato válido por cinco temporadas, Neymar vinha fazendo pré-temporada no Barcelona e garantiu estar preparado para jogar. “Vocês sabem que eu sou fominha e, se puder, já jogo amanhã”, disse, em referência à partida do PSG neste sábado contra o Amiens, no Parc de Princes, pela primeira rodada do Campeonato Francês.

