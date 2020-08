Diniz treina mudanças, e São Paulo pode ir a campo com time diferente

O São Paulo pode ir a campo neste domingo, contra o Sport, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, com uma formação diferente da que vinha usando nos últimos jogos.

Após o empate em 1 a 1 com o Bahia, o técnico Fernando Diniz testou algumas modificações que podem ser implementadas na Ilha do Retiro e envolvem quatro atletas: Diego Costa, Léo, Gabriel Sara e Luciano. A informação foi publicada pelo Globoesporte.com e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Desde a retomada das competições, o São Paulo disputou seis partidas e sofreu dez gols, número bastante alarmante para o time que terminou o Brasileirão do ano passado com a melhor defesa do torneio. Por isso, a zaga sofreu alterações nos dois treinamentos antes da viagem para o Recife.

O jovem revelado pelas categorias de base Diego Costa treinou na equipe titular na vaga de Arboleda. Já o lateral-esquerdo Léo foi improvisado na zaga, substituindo Bruno Alves. Contra o Bahia, ele já havia entrado na posição, o que indica que Fernando Diniz já trabalha com essa possibilidade há algum tempo.

Outras mudanças são no meio-campo e no ataque. Gabriel Sara treinou na vaga de Liziero, que não vem tendo boas atuações desde que se tornou titular, e pode pintar como mais uma novidade do São Paulo. Já Luciano deve formar um trio de ataque ao lado de Vitor Bueno e Pablo.

Caso essas mudanças trabalhadas nos treinamentos sejam usadas contra o Sport, o São Paulo deve entrar em campo com Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara e Daniel Alves; Luciano, Vitor Bueno e Pablo.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...