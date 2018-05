Diogo Vitor, do Santos, é suspenso preventivamente por uso de cocaína

Já afastado pelo Santos, o atleta Diogo Vitor foi suspenso das atividades esportivas após ter cocaína encontrada em exame antidoping no Paulistão

O atacante Diogo Vitor foi suspenso preventivamente nesta terça-feira pela Associação Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD).

O nome do jogador apareceu em lista que é divulgada semanalmente pela entidade. Agora, o jogador aguarda pelo julgamento, ainda sem data marcada.

O jovem de 21 anos foi suspenso por uso de cocaína, flagrado em exame antidoping realizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) no dia 21 de março, depois de jogo com o Botafogo, pelas quartas de final do Paulistão.

O departamento jurídico do Santos não pediu a contraprova do exame e agora vai preparar a defesa. A ideia inicial é justificar que o jogador utilizou cocaína para fins recreativos e não para obter vantagem durante a partida.

O episódio se soma a outros problemas vividos por Diogo Vitor desde as categorias de base. No início de 2016, ele teria de se apresentar com o elenco profissional para a pré-temporada, mas alegou dor de dente, recusou tratamento e sumiu por quatro meses do clube.

Voltou, recuperou a forma física, chegou a atuar em duas partidas, mas sumiu mais uma vez. Em fevereiro do ano passado, após novo sumiço de três meses por problemas particulares, foi reintegrado.

A pedido do técnico Jair Ventura, que o considera uma “joia”, Diogo Vitor foi inscrito no Paulistão e na Libertadores. Foi bem na reestreia ao marcar um gol diante do Corinthians. Em 2018, ele atuou em oito jogos, sendo titular em dois, sem novos casos de indisciplina.

Seu contrato com o Santos, renovado até 2021, tem cláusula que permite a rescisão em caso de má conduta no trabalho. O clube pretende apoiá-lo até a realização da contraprova, informam fontes ligadas à diretoria.

Fonte: AGÊNCIA ESTADO/Foto:Ivan Storti/divulgação Santos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...