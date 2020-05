Direção da Escola Waldemar Lindermayer convoca alunos para receber vale-alimentação em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – A Direção da Escola estadual Waldemar Lindermayer localizada na Rua Maria Valeria Rempel (próximo ao Lago Municipal) no Bairro Cristo Rei em Novo Progresso , iniciou a entrega dos cartões de vale-alimentação escolar aos alunos da escola.

Neste primeiro lote de entregas, todos os alunos, serão contemplados com o vale, que garantirá a compra de alimentos pelos estudantes enquanto as aulas presenciais ficarem suspensas.

Os cartões começaram a ser distribuídos na semana passada, muitos alunos e pais aproveitaram o início do dia para receber logo o benefício, assegurado pelo governo do Estado. A direção convocou os pais e iniciou no dia 30 de Abril a entrega que tem que ser presencial, a direção organizou a fila para evitar aglomerações. Ao todo, 1200 (mil e duzentos) alunos , vão receber os vales. A diretora Ilda Araújo convoca todos os alunos para receber o ticket (Vale Alimentação) até esta terça-feira (05) , a diretora ressaltou a importância dos cartões para a comunidade escolar.

A direção publicou um informativo sobre entrega. Leia abaixo;

Informação SEDUC

O benefício é destinado para estudantes que não estão recebendo merenda escolar, durante a suspensão das aulas por conta da pandemia de Covid-19. Segundo a Seduc, a entrega dos vales deverá ser realizada presencialmente.

De acordo com a Seduc, o vale-alimentação distribuído para os alunos será no valor de R$ 80. Os vales deverão ser retirados na escola onde o aluno está matriculado. O estudante deve ir ao local com um documento oficial com foto e retirar o benefício. Caso seja menor de idade, a retirada do vale poderá ser realizada por responsáveis.

De acordo com a Seduc, os vales serão pequenos cartões magnéticos, que poderão ser trocados por gêneros alimentícios. Apenas os estabelecimentos comerciais credenciados pelo Governo do Estado poderão aceitar o cartão.

