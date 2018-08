Diretor da PF revela bastidores da prisão de Lula e exigência de Moro

(Rogério Galloro José Cruz Foto:/Agência Brasil) -O diretor da Polícia Federal, Rogério Galloro, relatou neste domingo em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo detalhes das negociações para prender o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula se entregou no dia 7 de abril às autoridades, após passar mais de 48 horas com apoiadores no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.

Segundo Galloro, que está no cargo há cinco meses, 30 homens do Comando de Operações Táticas (COT), a tropa de elite da PF, estavam a postos com suas armas para invadir o sindicato. “Chegou o sábado, o Moro [juiz federal Sergio Moro] exigiu que a gente cumprisse logo o mandado.” O delegado também falou sobre a ordem do desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região Rogério Favreto para soltar Lula e a contraordem do juiz Sérgio Moro em 8 de julho, que o manteve detido em Curitiba.

A entrevista provocou reação do PT. Em nota, a legenda criticou o que qualifica como “abuso de autoridade” e “violência jurídica” e afirmou que as declarações de Galloro são um retrato do sistema atual, que teria como objetivo evitar um novo mandato do ex-presidente, condenado e preso pela Operação Lava Jato.

“É um verdadeiro retrato do sistema podre a que estamos submetidos”, diz a nota. “A ilegalidade da prisão de Lula e da revogação do habeas corpus concedido a ele naquele domingo (8 de julho) já haviam sido denunciadas pela comunidade jurídica. Mas é ainda mais escandalosa a desfaçatez de agentes do Judiciário e da Polícia Federal, ao expor em público sua conduta ilegal e as razões políticas que os moveram”, afirma o documento.

Confira trechos da entrevista:

O processo de negociação para a prisão de Lula

“Nós não queríamos atrito, nenhuma falha. Chegou o sábado, Moro exigiu que a gente cumprisse logo o mandado. A missa (improvisada no sindicato) não acabava mais.[…] No sábado, nós fizemos contato com uma empresa de um galpão ao lado, lá tinha 30 homens do COT (Comando de Operações Táticas) prontos para invadir. […] Quando tem multidão, você não tem controle. Aquele foi o pior momento, porque eu percebi que não tinha outro jeito. A pressão aumentando. Quando deu 17h30, eu liguei para o negociador e disse: ‘Acabou! Se ele não sair em meia hora nós vamos entrar’. E dei a ordem para entrar. Às 18h, ele saiu.”

A permanência de Lula na Superintendência da PF em Curitiba

“Isso não nos agrada. Nunca tivemos preso condenado numa superintendência. É uma situação excepcional. O juiz Moro me ligou, pediu nosso apoio, ele sabe que não temos interesse nisso. Mas, em prol do bom relacionamento, nós cedemos.”

Reação da PF sobre a decisão de soltar Lula

“Diante das divergências, decidimos fazer a nossa interpretação. Concluímos que iríamos cumprir a decisão do plantonista do TRF-4. Falei para o ministro Raul Jungmann (Segurança Pública): ‘Ministro, nós vamos soltar’. Em seguida, a (procuradora-geral da República) Raquel Dodge me ligou e disse que estava protocolando no STJ (Superior Tribunal de Justiça) contra a soltura. ‘E agora?’ Depois foi o (presidente do TRF-4) Thompson (Flores) quem nos ligou. ‘Eu estou determinando, não soltem’. O telefonema dele veio antes de expirar uma hora. Valeu o telefonema.”

Escolha de um novo diretor da PF pelo futuro presidente

“Tem policial com viés político. E isso é legal. Mas será que um desses, se tornando diretor-geral, é bom para a instituição? A gente teve um exemplo recente que se provou que não é. Se o gestor não tiver legitimidade interna, ele não consegue permanecer. Eu não tenho influência nas investigações.”

