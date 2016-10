Diretor da Polícia do Senado sai da cadeia após fim da prisão temporária

O diretor da Polícia do Senado, Pedro Ricardo Araújo Carvalho, preso na última sexta-feira (21) na Operação Métis, da Polícia Federal, foi libertado por volta da 0h desta quarta-feira (26), informou a PF.

Na sexta, ele teve decretada a prisão temporária (cinco dias, prorrogáveis por mais cinco). O período de cinco dias terminava nesta quarta-feira e a prorrogação não foi solicitada – a PF não informou o motivo.

Na Operação Métis, os policiais federais prenderam Carvalho e outros três policiais legislativos, suspeitos de prestar serviço de contrainteligência para ajudar senadores investigados na Operação Lava Jato. A PF investiga as varreduras que o grupo fazia nas casas dos políticos para identificar e eliminar escutas instaladas com autorização judicial. Os outros três presos já tinham sido liberados.

No depoimento que prestou à PF nesta segunda, Carvalho revelou que, quando presidia a Câmara, o deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) pediu – e policiais legislativos fizeram – uma varredura na residência oficial da presidência da Casa.

Ana Paula AndreollaDa TV Globo. em Brasília

