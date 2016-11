Diretor de agência de aviação diz que pane seca pode ser causa de acidente

Bocanegra também falou que é prematuro concluir qualquer causa do acidente e que a caixa preta ajudará a esclarecer as dúvidas. Segundo o diretor, o avião estava a cinco minutos de realizar o pouso na hora da queda.

“Cada vez encontramos mais elementos porque nosso primeiro inspetor chegou, viu que não tinha combustível na atmosfera, que os corpos não tinham combustível, não houve nenhuma combustão a bordo. O que pode nos levar a conclusão de que não tinha combustível, versão que circulou. Tem de confirmar. Mas temos de checar com as gravações com a torre de controle e piloto da equipe”, falou à Fox Sports Argentina.

You May Also Like