Diretor de presídio no PA é suspeito de conceder regalias aos detentos

Por Hora 1 -Letícia Oliveira Brasília, DF – A superintendência do sistema penitenciário do Pará afastou o diretor do Presídio Anastácio das Neves, em Santa Isabel. Segundo a corregedoria, ele é suspeito de conceder diversas regalias para os detentos.

A antena de TV por assinatura foi instalada em uma cela do Centro de Recuperação Anastácio das Neves, em Santa Isabel. No lugar cumprem pena os agentes públicos do estado. Alguns presos recebiam privilégios que estão sendo investigados.

Segundo um documento da Corregedoria da Superintendência do Sistema Penal, em todo segundo sábado do mês, por exemplo, era dia de ‘visita dos amigos’, uma festinha no bloco carcerário regada a bebida alcoólica.

O coordenador do Núcleo de Política Penitenciária da OAB vai acompanhar o caso. “Nada entra na casa penal pelo muro, pela janela. É sempre pela porta da frente. Então, o que mais nos preocupa não é exatamente o que entrou, mas a forma como entrou. Isso pode estar alimentando um sistema de corrupção que a gente não tem exatamente a noção da dimensão que ele alcança”, diz Antônio Graim Neto.

Também de acordo com as investigações, alguns presos tinhas as chaves dos setores administrativos e até da sala do diretor. Os registros da unidade revelaram ainda que eles viviam saindo da cadeira sem justificativa, escolta na própria viatura da polícia e com a autorização do diretor.

Um dos presos beneficiados pelas regalias é Rosevan Moraes de Almeida. O ex-soldado da PM foi condenado a 120 anos de cadeia pelo assassinato de seis adolescentes em 2011, durante o episódio que ficou conhecido como a Chacina de Guaraci. Segundo as investigações, Rosevan exerce o papel de comando na penitenciária, amedrontando outros presos e até mesmo servidores.

As denúncias sobre esse festival de irregularidades provocaram o afastamento do diretor da penitenciária, o coronel Robson Wilson dos Santos. A corregedoria da Susipe não quis gravar entrevista, mas informou que abriu uma sindicância administrativa para apurar o caso.

A Superintendência do Sistema Penitenciário – Susipe informou que tem conhecimento das denúncias e vai aguardar a conclusão da sindicância para tomar providências. O Hora 1 não conseguiu localizar o ex-diretor do presídio, Robson Wilson dos Santos.

Por Hora 1 O globo

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...