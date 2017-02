Diretor do presídio de Altamira sofre atentado

Diretor e dois servidores do CRRALT foram baleados em atentado.

O diretor e dois servidores do Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT), no sudoeste do Pará, foram vítimas de uma emboscada na manhã desta quarta-feira (22). Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), as vítimas não correm risco de morte.

Segundo a Susipe, os três servidores seguiam por uma rua movimentada do município para realizar uma revista no CRRALT, quando foram abordados por dois homens em uma motocicleta por volta de 7h, que dispararam contra a equipe.

Além do diretor Jorge Coelho da Cruz Júnior, também foram atingidos o Coordenador Administrativo do CRRALT, Frank Sarmento, e o Supervisor de Equipe, Gilberto Araújo dos Santos. As vítimas receberam atendimento médico e foram encaminhadas para o Hospital Regional de Itaituba, no sudoeste do Pará.

A Polícia Civil vai abrir um inquérito para apurar o caso. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), policiais civis foram enviados da capital para apoiar as investigações no município. Policiais militares de Santarém, no oeste do Estado, também vão atuar nas buscas aos criminosos em Altamira.

Fonte: G1 Pará

