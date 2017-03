Diretor do Procon ministra palestra sobre direitos do consumidor, na LBV

O Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade (LBV) recebeu o diretor do Procon do Pará, sr. Moyses Bendahan, para uma palestra aos atendidos pela Instituição sobre os direitos do consumidor. Além da conversa informativa sobre pontos importantes nas relações de consumo, Bendahan também conheceu o trabalho desenvolvido pela LBV em seus Centros Comunitários e na Escola de Educação Infantil, no Estado do Pará.

A conversa com as famílias atendidas pela LBV serviu para tirar dúvidas e orientar sobre os direitos básicos do consumidor, a exemplo dos serviços bancários, educacionais, proteção contratual, dentre outros assuntos. “A população sempre tem dúvidas de irem em busca de seus direitos, e nós estamos aqui sempre para ajudá-los no que for necessário. Se você achar que foi ou está sendo lesado, procure o Procon da sua cidade. Profissionais especializados na defesa do consumidor poderão lhe ajudar em vários aspectos da relação de consumo, esclarecendo mais sobre leis e códigos”, destacou o diretor do Procon/PA, Moyses Bendahan.

A assistente social do Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, Paula Pereira, destaca a importância desses esclarecimentos para as famílias. “A satisfação se faz no sentido de poder proporcionar um momento de reflexão e aprendizagem acerca dos direitos que cada cidadão possui. A palestra oportunizou esclarecer dúvidas além de contribuir para a autonomia e a garantia de direitos dos atendidos”.

A senhora Ana Claudia de Assis, atendida pela LBV na unidade, ficou muito feliz em receber orientações e informações sobre o consumo com responsabilidade. “Quanto mais você souber sobre seus direitos, menos chances terá de ser enganado na hora de comprar produtos em algum estabelecimento ou entre outros prestadores de serviços”.

No encerramento da palestra, o sr. Moyses Bendahan recebeu uma homenagem pelo Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, comemorado em 15 de março. O diretor do Procon recebeu um quadro da Instituição como reconhecimento a todos que prestam esse importante serviço de garantia de direitos dos consumidores.

Em Belém, PA, o Centro Comunitário de Assistência Social, da Legião da Boa Vontade, está localizada na Travessa Francisco Monteiro, 782 — Canudos. Para outras informações, ligue: (91) 3253-7511

Por LBV

