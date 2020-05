Discussão no trânsito termina em acidente e morte na BR-316

Jovem perdeu o controle do carro, que capotou diversas vezes e colidiu contra um poste (Foto:Reprodução/Via WhatsApp)

Um jovem de 23 anos, identificado como Lucas Sampaio de Souza, morreu na manhã desta sexta-feira (29) após se envolver em uma discussão de trânsito.

De acordo com informações de policiais que atenderam a ocorrência, a vítima discutia com outro motorista, na altura do KM 13 da BR-316, sentido Belém-Marituba, quando perdeu o controle do seu carro, capotou diversas vezes e colidiu com um poste. O segundo motorista envolvido na discussão não foi identificado.

Segundo o 25º Grupamento do Corpo de Bombeiros (GBM/MARITUBA), que esteve no local após ser acionado pelo Centro de Integrado de Operações (CIOP), o veículo de Lucas ficou completamente destruído e ele ficou preso nas ferragens. O jovem ainda chegou a ser retirado do carro, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito ainda no local.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi chamado e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

