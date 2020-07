DISCUSSÃO TERMINA COM UMA MULHER MORTA A FACADAS EM ANAPU/PA

(Foto:Reprodução) – Eram por volta 16h30 da tarde deste sábado (25), quando Polícia Civil de Anapu tomou conhecimento que uma mulher havia sido assassinada no final da Avenida Barreto, próximo da beira de um Rio que dá nome à Cidade.

Uma equipe de Policiais se deslocaram até o local do homicídio onde encontraram o corpo da vítima identificada como “Ariana Chaianny Oliveira Nascimento’, com vários golpes de faca pelo corpo.

Segundo informação dos primeiros levantamentos, a vítima teria tido uma discussão com uma outra mulher identificada como “Maria Raimunda de Souza Lima” e em seguida seu irmão identificado como “Rosivaldo de Souza Lima” teria tomado as dores e com uma faca teria deferidos os golpes fatais na vítima.

Gravemente ferida, “Ariana” não resistiu e acabou evoluindo a óbito ainda no local. A Polícia Civil compareceu na casa de “Raimunda e Rosivaldo”, porém não foi encontrado no local.

A Polícia Civil de Anapu fez um inquérito policial para apurar as circunstâncias do crime e realiza diligências pela Cidade na tentativa de localizar e prender os autores do homicídio de “Ariana”.

