Disney fechará por 3 dias com chegada do furacão Irma

Universal Orlando e Sea World também anunciaram mudanças na programação. Fenômeno deve chegar à Flórida no domingo (10).

A Disney fechará seu complexo de parques próximo a Orlando por pelo menos três dias por causa da chegada do furacão Irma na Flórida. A previsão é que o fenômeno, um dos mais fortes do Atlântico em um século, alcance os Estados Unidos no domingo (10).

A área será fechada entre sábado (9) e segunda-feira (11). Em um comunicado, o Walt Disney World Resort diz que espera retomar as operações normais na terça (12). Os hotéis do resort permanecerão abertos.

Outros parques temáticos da Flórida também anunciaram mudanças na programação. O Universal Orlando suspenderá as atividades na noite de sábado e permanecerá fechado até segunda, segundo a Associated Press.

O Sea World, parque aquático de mamíferos marinhos em Orlando, também ficará fechado no domingo e na segunda.

Em outubro do ano passado, parques temáticos também fecharam para o furacão Matthew, que contornava a costa sudeste da Flórida.

Impacto ‘devastador’

O Irma tem deixado um rastro de destruição por onde passa. Pelo menos 17 pessoas morreram no Caribe em consequência dos impactos da tempestade.

Autoridades acreditam que o impacto na costa dos Estados Unidos será “devastador”. Empresas aéreas estão cancelando voos chegando ou partindo da Flórida.

Nesta sexta (8), o presidente Donald Trump pediu aos cidadãos que saiam do caminho do furacão, que classificou como “de proporção épica” e “talvez o maior” já visto no país. “Estejam a salvo e saiam do seu caminho, se possível. O Governo Federal está preparado”, escreveu em sua conta no Twitter.

Na Flórida, já começaram as evacuações e a população faz filas em supermercados e postos de gasolina para estocar provisões antes de sua chegada.

