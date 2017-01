Distribuição de vacina contra febre amarela será reforçada

Ministério da Saúde decidiu distribuir 11,5 milhões de doses

Em 2017, foram confirmados 70 casos de febre amarela, o que já ultrapassa os números registrados na última grande ocorrência da doença, com 48 casos entre 2007 e 2008. Em razão do alto registro de casos, o Ministério da Saúde decidiu distribuir 11,5 milhões de doses de vacina contra a febre amarela. Só neste ano, 5,5 milhões de vacina já foram repassados aos estados.

Das 11,5 milhões de doses adicionais da vacina, 6 milhões serão entregues nos próximos dias e 5,5 milhões serão distribuídos conforme a necessidade dos estados. Até agora, o surto está concentrado em Minas Gerais, que recebeu pelo menos 2,9 milhões de doses, mas também na Bahia, São Paulo e Espírito Santo. No Pará, o primeiro caso da doença foi confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sespa) na segunda-feira (23).

Imunização

A vacinação da febre amarela é feita em duas doses, tanto para adultos quanto para crianças. As crianças devem receber as vacinas aos nove meses e aos quatro anos de idade para que a proteção esteja garantida para o resto da vida. Para quem não tomou as doses na infância, a orientação é tomar uma dose e um reforço, dez anos depois da primeira. As orientações são apenas para as pessoas que vivem ou viajam para as áreas de recomendação da vacina.

