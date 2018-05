Distrito da Estônia aprova nova bandeira com folha de maconha

Símbolo foi submetido a votação on-line e conselho local ratificou a decisão.

O distrito de Kanepi, no sudeste da Estônia, aprovou nesta quarta-feira (16) uma nova bandeira para a região. Após votação on-line e confirmação do conselho municipal, foi escolhido um design branco e verde, com uma folha de maconha ao centro. As informações são da Reuters.

A planta foi adotada como símbolo porque a população local costumava cultivá-la desde o século 19. A maconha era transformada em tecido, corda e óleo.

A região teve de adotar uma nova bandeira após vários municípios se fundirem para criar o distrito de Kanepi.

Apesar da homenagem, a venda da maconha é ilegal na Estônia. A posse de pequenas quantidades da planta pode ser punida com multa.

Por: NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...